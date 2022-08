Le changement de batterie pour l’Apple Watch voit son prix baisser, ce qui a le mérite d’être souligné sachant que c’est rare. Cela fait suite à un changement du site d’Apple pour les tarifs concernant les réparations de ses différents produits.

Le prix pour changer la batterie de l’Apple Watch est désormais de 85 euros. Apple demandait auparavant 97 euros. Pourquoi une baisse ? Il n’y a pas d’informations à ce sujet, mais il est certain qu’il est préférable d’avoir ce scénario qu’une hausse.

D’autre part, il est toujours possible de faire réparer son Apple Watch quand il y a différents dégâts. Malheureusement, les coûts sont assez élevés par rapport aux prix de la montre quand elle est neuve. Ainsi, il faut débourser 315 euros pour l’Apple Watch Series 7 (65 euros avec l’AppleCare+). On passe à 375 euros pour le modèle compatible GPS + cellulaire. Pour le modèle Nike, le prix est également de 375 euros. On passe à 419 euros avec le modèle Hermès et 529 euros avec l’Apple Watch Edition.

La réparation de l’Apple Watch est possible dans les Apple Store et dans les centres de réparation agréés Apple. Cela inclut les centres WeFix que l’on retrouve dans les Fnac et Darty. C’est aussi valable pour les iPhone et les iPad.