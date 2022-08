La mini série Five Days at Memorial revient sur les évènements tragiques de Katrina, l’ouragan monumental qui a ravagé la Nouvelle Orléans en 2005, et plus précisément sur les actes héroïques des employés d’un des principaux hôpitaux de la ville. Confrontés à la crue, à la chaleur, aux coupures électriques et à la détresse des patients, nombre de soignants vont se révéler durant cette terrible épreuve. Le casting comprend Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr, Cherry Jones, Robert Pine, Julie Ann Emery, Adepero Oduye, Molly Hager, Michael Gaston et W. Earl Brown. Et bien sûr, il n’y aura pas de saison 2.

Five Days at Memorial a été créé par le tandem John Ridley et Carlton Cuse, qui font tout à la fois office de showrunners, scénaristes et producteurs exécutifs de la série. Les trois premiers épisodes de la série sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+.