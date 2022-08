Les iPhone 14 Pro vont connaître une hausse de prix, mais cela va-t-il se traduire par deux fois plus de stockage ? Certains cabinets y croient, pendant que d’autres analystes ne pensent pas que ce scénario va avoir lieu.

Le cabinet TrendForce a récemment indiqué que les iPhone 14 Pro auraient 256 Go d’espace de stockage dans le modèle de base. En comparaison, les iPhone 13 Pro ont 128 Go de stockage. Mais pour l’analyste Jeff Pu, Apple ne changera rien cette année et il y aura toujours 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To pour les nouveaux modèles Pro.

Ce type de rumeur devrait se clarifier d’ici les prochaines semaines, lorsque les usines lanceront la production à grande échelle. Des photos des boîtes vont commencer à apparaitre et on va rapidement voir s’il existe un modèle avec 128 Go ou non.

Pour rappel, les principales nouveautés de l’iPhone 14 Pro (si l’on se base sur les rumeurs) sont une nouvelle découpe en forme de pilule et un trou remplaçant l’encoche, une puce A16 plus rapide, un appareil photo arrière amélioré de 48 mégapixels prenant en charge l’enregistrement vidéo en 8K, et un écran toujours actif qui affiche l’heure, la date et les nouvelles fonctionnalités d’iOS 16 comme les widgets de l’écran de verrouillage et l’icône du pourcentage de la batterie.