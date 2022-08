Les iPhone 14 Pro et Pro Max devraient voir leurs prix augmenter, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour ceux qui comptent acheter un exemplaire. Mais il y a au moins une (potentielle) bonne nouvelle : Apple proposerait deux fois plus de stockage sur le modèle de base.

Le cabinet TrendForce a récemment détaillé quelques caractéristiques des différents iPhone 14 et il est mentionné que les deux modèles Pro débuteraient avec 256 Go d’espace de stockage. En comparaison, les modèles non-Pro débuteraient toujours avec 128 Go de stockage.

La pilule de la hausse du prix serait donc un peu facile à avaler. Mais ce ne sera pas pour autant un cadeau. Apple aurait pu doubler le stockage sans augmenter le prix, mais ce scénario n’aura visiblement pas lieu.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le prix de vente moyen des quatre iPhone 14 va être en hausse de 15% par rapport à celui des iPhone 13. Cela ne signifie pas que le tarif des iPhone 14 Pro et Pro Max va forcément prendre 15%, mais il est possible que ce ne soit pas très loin. Admettons que ce soit 15%, alors l’iPhone 14 Pro débuterait à 1 333 euros et l’iPhone 14 Pro Max à 1 448 euros.

Apple devrait normalement annoncer ses quatre iPhone 14 en septembre. Il n’y aura pas de modèle mini cette année, cette gamme est abandonnée. À la place, il y aura un iPhone 14 Max de 6,7 pouces (à ne pas confondre avec le Pro Max qui aura la même taille).