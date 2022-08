Le très bon long métrage d’animation Luck est actuellement disponible sur Apple TV+. Eva Noblezada et Simon Pegg qui interprètent respectivement les voix de l’héroïne et du chat dans la version américaine, font la claque du film dans une petite vidéo promotionnelle qui passe en revue les différents symboles de chances ou de malchance dans le monde. Les deux acteurs tirent au hasard des affichettes avec des images (t-shirt jaune, dragon, cochon, chat noir, etc.) et doivent deviner dans quels pays ces éléments sont porteurs de chance ou de malchance. On apprend ainsi que dire le mot « Lapin » sur un bateau porte malchance… en France !



Ce petit quizz est Simple, un peu téléphoné sur les bords (sans compter que Simon Pegg semble avoir été trainé là de force), mais que cela ne vous empêche pas d’aller voir Luck, qui reste un excellent film d’animation familial. Le film est d’ailleurs produit par Lasseter (ex directeur de artistique de Pixar) et réalisé par Peggy Holmes, là encore une ex de Pixar.