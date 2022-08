Apple TV+ partage aujourd’hui la bande-annonce de Life By Ella, une nouvelle série familiale qui fera ses débuts le 2 septembre prochain sur la plateforme de streaming.

Life By Ella suit Ella alors qu’elle retourne à l’école avec une toute nouvelle perspective, de l’excitation pour ce que l’avenir lui réserve et une mentalité majeure de « saisir le jour » après son passage par le cancer. Avec sa meilleure amie à ses côtés, elle est prête à s’attaquer à tout ce dont elle avait trop peur auparavant, et déterminée à ne pas se laisser distraire par les menus détails des faux amis et des statuts sur les médias sociaux.

Le casting comprend Lily Brooks O’Briant, Vanessa Carrasco, Kevin Rahm, Mary Faber, Aidan Wallace, Kunal Dudheker et Maya Lynne Robinson. Il n’y a pas d’informations précises sur les rôles de chacun.

Life By Ella fera donc ses débuts le 2 septembre prochain sur Apple TV+. La plateforme de streaming ne communique pas le nombre d’épisodes qui seront disponibles à cette date, tout comme il ne communique pas le nombre d’épisodes qu’il y aura au total avec la saison.

La plateforme semble en tout cas beaucoup miser sur ce type de contenus en cette période estivale. Il y a récemment eu une bande-annonce pour Snoopy et la sortie de la série Amber Brown, là encore deux programmes familiaux.