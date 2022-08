La bêta 5 d’iOS 16 a permis d’avoir le pourcentage de batterie au niveau de la barre d’état des iPhone avec une encoche. Il se trouve que tous les modèles ne peuvent pas en profiter. Malheureusement, la bêta 6 distribuée ce soir aux développeurs (et la bêta publique équivalente) ne propose toujours pas le support sur les iPhone manquants.

Avec la bêta 6 d’iOS 16, le pourcentage de batterie au niveau de la barre d’état n’est toujours pas disponible sur les iPhone 11, iPhone XR, iPhone 12 mini, iPhone 13 mini. La raison exacte de ce choix n’est pas dévoilée publiquement par Apple. Les personnes avec ces modèles d’iPhone peuvent espérer que le fabricant changera d’avis d’ici la version finale qui doit normalement arriver en septembre. Mais il est vrai que l’absence dans la bêta du jour n’est pas forcément une bonne nouvelle pour eux.

Apple semble maintenant réellement se focaliser sur les corrections de bugs et autres améliorations générales. Les nouveautés de la bêta 6 d’iOS 16 sont plus que légères si l’on compare avec les précédentes versions. À voir donc si Apple prépare une surprise d’ici la version finale qui arrivera dans quelques semaines pour tous les utilisateurs.

Pour rappel, les iPhone sans encoche ont déjà le droit au pourcentage de batterie dans la barre d’état, et ce depuis un moment maintenant. Il est ici uniquement question des modèles avec l’encoche. Et pour ceux qui se posent la question : oui, il est possible de désactiver l’option (celle-ci est d’ailleurs désactivée par défaut, du moins avec la bêta).