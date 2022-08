Apple propose ce soir la quatrième bêta publique d’iOS 16 sur iPhone et d’iPadOS 16 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et quelques heures à peine après la bêta 6 pour les développeurs. Les deux versions sont identiques.

Autant les précédentes bêtas d’iOS 16 ont apporté à chaque fois des nouveautés, autant celle du jour se veut plutôt légère. Il y a un petit changement du côté de l’iPad avec Stage Manager, mais cela semble être la seule nouveauté. Pour le reste, Apple a corrigé de nombreux bugs comme on peut le voir sur cette liste. C’est une bonne chose et ce n’est pas surprenant à ce stade du développement.

En effet, Apple doit sortir la version finale d’iOS 16 en septembre et se charge maintenant de faire de nombreuses optimisations et corriger les différents bugs rencontrés par les développeurs/testeurs publics. Cela explique aussi pourquoi nous sommes sur un rythme hebdomadaire pour les bêtas et non plus sur une nouvelle version toutes les deux semaines.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez participer au programme de bêta publique, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple puis suivez les instructions. Cela implique de télécharger un profil pour basculer votre iPhone ou iPad sur le canal des bêtas publiques.