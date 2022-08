Apple propose aujourd’hui au téléchargement la troisième bêta publique pour iOS 16 sur iPhone et iPadOS 16 sur iPad. Elle débarque 24 heures après la cinquième bêta pour les développeurs. Les deux versions sont identiques.

Il y a quelques nouveautés avec cette nouvelle bêta d’iOS 16. Celle qui fait le plus parler d’elle depuis hier est la possibilité d’avoir le pourcentage de batterie au niveau de la barre d’état des iPhone avec Face ID. Cela fonctionne avec plusieurs modèles, mais pas tous. Les iPhone 11 et XR n’y ont pas le droit par exemple, tout comme les iPhone 12 mini et 13 mini. Apple n’a pas donné une explication. À voir si c’est un choix définitif ou si une prochaine bêta proposera le support sur tous les iPhone avec Face ID.

Parmi les autres nouveautés, il y a un nouveau son avec l’application Localiser quand vous essayez de jouer un son sur votre appareil pour connaître son emplacement. Le nouveau son existe aussi quand vous activez le centre de contrôle sur l’Apple Watch puis appuyez sur l’icône de l’iPhone afin le localiser. D’autre part, il y a un visualiseur au niveau du widget pour le média en cours de lecture sur l’écran de verrouillage et une nouvelle option « Copier et supprimer » pour les captures d’écran.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la nouvelle version. Si ce n’est pas encore le cas et vous êtes intéressé pour rejoindre le programme, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple et laissez-vous guider.

D’autre part, Apple propose la troisième bêta publique pour macOS Ventura. Elle aussi arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. Aucun changement notable n’a été remarqué par rapport à la précédente version, si ce n’est diverses améliorations.