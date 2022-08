Apple a décidé d’une date : c’est le 5 septembre que les employés devront revenir au bureau à hauteur de trois jours par semaine. Ce sera le mardi, le jeudi et un troisième jour qui variera selon les équipes, rapporte Bloomberg. Les deux autres jours seront en télétravail.

Apple avait initialement prévu d’exiger des employés qu’ils retournent au bureau trois jours par semaine dès le mois de mai, mais ce calendrier a été retardé en raison d’un pic de cas en lien avec le Covid-19. Au cours des derniers mois, les employés ont travaillé au bureau deux jours par semaine.

Les employés devaient initialement être tenus de travailler le lundi, le mardi et le jeudi, mais Apple a modifié le plan. Tous les employés devront être présents au bureau le mardi et le jeudi, et le troisième jour sera fixé par les chefs d’équipe et variera d’une équipe à l’autre. Les autres jours, la plupart des employés pourront être en télétravail.

Il faut savoir qu’Apple n’a pas exactement fait comme les autres entreprises technologiques. Plusieurs d’entre elles ont mis en place des politiques permanentes de télétravail pour leurs employés en raison du Covid-19, mais Apple ne l’a pas fait. Tout au long de la crise mondiale, le fabricant d’iPhone a clairement indiqué que les employés devraient revenir au bureau et à la collaboration en personne.