Cela faisait de longs mois qu’on n’avait plus de nouvelles de la version mobile de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, et nombreux étaient ceux qui pensaient que cette version étaient finalement passée à la baille. Heureusement, los de la publication des résultats pour son premier trimestre fiscal 2023 (second trimestre calendaire) l’éditeur Take Two a confirmé que les versions iOS et Android du « remaster » étaient toujours prévues pour l’année fiscale en cours, soit avant le 31 mars 2023 !

Pour rappel, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a été lancé le 11 novembre 2021 sur les plateformes Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, et PC. Les principales améliorations des trois premiers GTA 3D concernent les graphismes de ces jeux, qui ont été un poil améliorés (sans que ce soit la révolution, attention !). A priori, les versions mobiles devraient bénéficier des mêmes améliorations.