L’annonce avait fait grand bruit, et elle se concrétise aujourd’hui : GTA The Trilogy est disponible dès maintenant dans l’App Store, en téléchargement gratuit plus est ! Mais attention, car évidemment, le jeu est publié ici sous la bannière Netflix Games, ce qui signifie qu’il faudra disposer d’un abonnement Netflix pour en profiter. Pour rappel Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est un remaster de GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas. Autant dire que ces trois titres représentent au bas mot des centaines d’heures de jeux, un paradis pour quiconque n’a jamais touché à GTA, et une bonne madeleine de Proust pour les habitués du jeu culte de Rockstar.

La sortie initiale de la trilogie sur Steam avait été très critiquée par les joueurs, le remaster étant littéralement truffé de bugs. Après quelques patchs c’est de l’histoire ancienne désormais, et l’on espère juste que cette version mobile saura éviter ces quelques écueils. GTA Thee Trilogy n’est pas le premier ni le dernier poids lourd a débarquer dans le catalogue Netflix Games. Les versions mobiles de Katana Zero, Death’s Door, Sonic Mania ou bien encore du génial Hades seront distribuées par Netflix en 2024.