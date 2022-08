Près d’un utilisateur Android sur deux (49%) dit envisager le passage sur un iPhone suite à la supériorité perçue concernant le respect de la vie privée et la sécurité, selon une étude de Beyond Identity.

L’iPhone attire les utilisateurs Android

76% des utilisateurs Apple disent se sentir davantage en sécurité avec iOS. La part est de 74% chez les utilisateurs Android. L’étude révèle aussi que l’iPhone 13 Pro Max donne un ressenti remarquablement plus sûr que le Samsung Galaxy S22 Ultra. Dans les faits, les utilisateurs de l’iPhone 13 ont été deux fois plus nombreux à déclarer que leur smartphone était le plus sûr qu’ils aient jamais utilisé.

Par ailleurs, 20% des utilisateurs du trousseau iCloud se sentent extrêmement en sécurité avec cette solution, tandis que 13% seulement des utilisateurs du gestionnaire de mots de passe Google ont le même ressenti. Aussi, 27% des utilisateurs Apple disent se sentir extrêmement en sécurité en utilisant iCloud, tandis que 22% des utilisateurs de Google Drive sont du même avis.

Sur l’aspect sécurité, Apple va ajouter quelques nouveautés avec iOS 16, dont un mode Isolement (plus de détails dans cet article). Il se trouve que 33% des utilisateurs Android envisagent de passer sur l’iPhone justement à cause d’iOS 16 et de sa sécurité.

D’autre part, l’étude révèle que les utilisateurs d’iPhone sont plus proactifs en matière de sécurité numérique puisqu’ils sont plus susceptibles de choisir un code à six chiffres plutôt qu’un code à quatre chiffres pour déverrouiller leur téléphone. Les utilisateurs d’iPhone sont également plus enclins à surveiller leur localisation et à utiliser la reconnaissance faciale.

Dernier élément, 40% ou plus des utilisateurs Apple et Android disent avoir déjà connu un malware ou une arnaque en ligne. Mais davantage d’utilisateurs Apple ont déclaré n’avoir jamais été confrontés à une violation de sécurité de quelque nature que ce soit. Et lorsque des brèches se produisaient, ils avaient plus de chance pour récupérer leurs données que les utilisateurs Android. Cependant, les utilisateurs d’Apple se sentaient peut-être un peu trop en sécurité car ils étaient plus nombreux à déclarer perdre régulièrement leur téléphone, souvent jusqu’à six fois ou plus au cours des six derniers mois.