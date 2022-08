Apple TV+ a mis en ligne une première bande-annonce pour son futur documentaire sur Sidney Poitier. Le programme sera disponible en streaming dès le 22 septembre.

Le documentaire sur Sidney Poitier a été annoncé en début d’année, quelques jours à peine après la mort de l’acteur américain. Certains pourraient penser qu’Apple TV+ profite de la mort de Sidney Poitier pour proposer ce documentaire. Mais ce projet est en réalité en préparation depuis plus d’un an maintenant et la famille de l’acteur participe à sa mise en place. C’est Harpo Productions, la société de l’animatrice américaine Oprah Winfrey, qui s’occupe du projet. Oprah Winfrey a d’ailleurs un accord de plusieurs années avec Apple pour différents programmes. Reginald Hudlin est le réalisateur.

Voici comment Apple décrit le documentaire :

Ce documentaire révélateur rend hommage au légendaire Sidney Poitier et à son héritage en tant qu’acteur, cinéaste et militant emblématique au cœur d’Hollywood et du mouvement des droits civiques. Comprenant des entretiens francs avec Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee et bien d’autres, le film est également produit par Derik Murray, en étroite collaboration avec la famille Poitier.

Comme dit précédemment, le documentaire sera disponible sur Apple TV+ dès le 23 septembre. Il sortira également dans quelques cinémas. Apple cherche probablement à avoir un Oscar (une sortie au cinéma, même limitée, est obligatoire pour être éligible).