Le bien informé Nikkei Asia nous apprend aujourd’hui qu’Apple est en pleine phase de relocalisation de sa supply chain au Vietnam pour la production de MacBook et d’Apple Watch.

Cette phase de relocalisation serait plutôt bien avancée puisque Luxshare aurait démarré au Vietnam la production de test de certains modèles d’Apple Watch et de MacBook. Pour rappel, plusieurs modèles d’AirPods et d’iPad sont déjà produits au Vietnam. En outre, La firme de Cupertino évaluerait aussi la possibilité de relocaliser au Vietnam la production des HomePod.

Sortir les usines hors du territoire chinois semble être la principale préoccupation de l’actuel COO d’Apple, sur fond de tensions croissantes entre Taiwan et le gouvernement chinois, sans compter les mesures énergétiques (coupures de courant) et anti-Covid très strictes qui pénalisent de plus en plus fortement la production.