L’Apple Card a été lancée sur le marché américain le 6 août 2019. 3 ans plus tard, le produit d’Apple adossé au service de crédit de Goldman Sachs reste une exclusivité 100% américaine. Même le voisin canadien, où l’iPhone pulvérise le marché du smartphone, ne fait pas partie de la stratégie d’Apple, une quasi étrangeté pour un nouveau service lancé par la firme de Cupertino. La mainmise de Goldman Sachs sur le volet financier de l’Apple Card serait-il un frein à l’internationalisation du service ?

Désormais, tous les résidents américains « éligibles » peuvent se procurer une Apple Card, mais l’absence de toute stratégie d’expansion, à rebours d’ailleurs des déclarations initiales de Tim Cook, a tout de même de quoi étonner. Apple a sans doute mésestimé les énormes différences entre le système bancaire américain et les autres systèmes bancaires de part le monde.

En France, il est par exemple quasi impossible d’importer le système de Cashback propre à l’Apple Card (et à d’autres cartes de crédit américaines), sans compter que l’on utilise ici des cartes de paiement et non des cartes de crédit. Les différences sont donc aussi culturelles et concernent les modes de consommation.