Ceux qui ont une ancienne Apple TV et utilisent l’application Crunchyroll vont être déçus d’apprendre que le support va s’arrêter, et ce dès septembre. Une alternative sera de passer par AirPlay.

Dès le 15 septembre 2022, l’application Crunchyroll ne fonctionnera plus sur les Apple TV de 1ère, 2e et 3e génération. Les personnes avec une Apple TV HD ou Apple TV 4K n’ont pas de craintes à avoir, le support va continuer normalement. À noter que les boitiers devront tourner au moins sur tvOS 15.6 pour continuer à profiter de l’application permettant de voir des animes. tvOS 15.6 a vu le jour le 20 juillet dernier.

Il faut savoir que les premières Apple TV ne tournent pas sous tvOS et n’ont donc pas accès à l’App Store. Cela limite grandement les possibilités des développeurs. L’avantage de l’App Store est qu’ils peuvent soumettre de nouvelles versions de leurs applications pour proposer des nouveautés et corriger des bugs. L’Apple TV HD et le modèle 4K intègrent justement l’App Store.

Que faire pour ceux qui ont un ancien modèle ? Une solution est de lancer l’application Crunchyroll sur son iPhone ou iPad, choisir le contenu et basculer sur AirPlay pour choisir l’Apple TV dans la foulée. Bien sûr, la solution idéale est de migrer vers le dernier boîtier multimédia en date d’Apple pour profiter de l’expérience complète.