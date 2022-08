L’iPad et l’Apple Watch en soutien d’un entrainement sportif de haut niveau ? L’équipe nationale de natation australienne (nageurs et nageuses) ne se pose même plus la question puisque les entrainements se déroulent désormais avec l’Apple Watch au poignet, les séances étant filmées et analysées sur un iPad. Les données récupérées par l’Apple Watch durant ces entrainements vont bien au delà du simple chronomètre (les athlètes peuvent accéder à leur cardio, établir un historique de leurs performances, etc.).

Le champion olympique Zac Stubblety-Coo confirme l’utilité de l’Apple Watch :« En tant qu’athlète d’élite, il est important pour moi d’accéder aux données de fréquence cardiaque et d’activité en temps réel afin de pouvoir effectuer des ajustements rapides et d’éviter le surentraînement », déclare le sportif de haut niveau. « Pouvoir mesurer avec précision ma fréquence cardiaque entre les séries a été un élément très précieux pour moi et mon entraîneur pour comprendre comment je réagis à l’entraînement. »

Pour les coachs autour du bassin, cette accumulation de données permet aussi de prendre les bonnes décision beaucoup plus rapidement, comme modifier certains exercices, mieux ventiler les efforts lors de l’entrainement, etc, l’objectif étant d’optimiser le travail de l’athlète afin de lui permettre d’atteindre ses performances maximales.

Pour rappel, Apple dévoilera l’Apple Watch Series 8 lors de sa prochaine Keynote qui pourrait se dérouler le 7 septembre prochain.