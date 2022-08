L’application Apple Podcasts s’améliore avec la mise en place de deux nouveaux classements qui se focalisent sur les abonnements payants. Ces derniers sont en place au sein du service depuis un peu plus d’un an maintenant (juin 2021).

Il y a donc deux nouveaux classements dans l’application Apple Podcasts. Le premier est un palmarès des émissions payantes. Les utilisateurs peuvent parcourir le top 100 des meilleures émissions incluses dans un abonnement payant. Il s’agit d’émissions de toutes catégories qui offrent du contenu exclusif, un accès anticipé aux nouveaux épisodes, des épisodes bonus, une écoute sans publicité et d’autres expériences premium.

Le second classement est le palmarès des chaînes payantes. Cela regroupe les 100 meilleures chaînes avec un abonnement payant et deux émissions ou plus. Plus les utilisateurs s’intéressent aux émissions et aux épisodes d’une chaîne par abonnement, plus celle-ci est classée haut dans ce tableau.

Malheureusement, la disponibilité est pour le moment limitée. En effet, Apple annonce que les nouveaux classements pour application Podcasts sont actuellement disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Il n’y a pas d’information pour une disponibilité en dehors de ces pays. Aussi, il faut utiliser au minimum iOS 15.6 sur un iPhone, iPadOS 15.6 sur un iPad ou macOS 12.5 sur un Mac pour profiter de la nouveauté.