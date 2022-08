Avec son humour noir et son ambiance de thriller décalé, Bad Sisters a tout de la bonne pioche. Cette série en 10 épisodes créée par la la showrunner Sharon Horgan (qui est aussi au casting) raconte l’histoire des sœurs Garvey, impliquées dans une possible affaire de meurtre. Le pitch donne le ton : « Les sœurs Garvey sont très unies et se sont toujours entraidées. Lorsque leur beau-frère meurt, la compagnie d’assurance de ce dernier ouvre une enquête pour prouver qu’il y a eu un acte de malveillance et se tourne vers les sœurs, chacune d’entre elles ayant une bonne raison de le tuer ».



Les sœurs Garvey sont interprétées par Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene et Eve Hewson. Le reste du casting comprend Claes Bang dans le rôle du beau-frère, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab ainsi que Saise Quinn. Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+, les prochains épisodes étant diffusés chaque vendredi.