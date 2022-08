Surfside Girls vient cocher la case « série pour ados », un type de contenu que n’affectionne pourtant pas particulièrement Apple TV+ depuis son lancement (hormis le très bon Dickinson). Cette série avec les jeunes actrices YaYa Gosselin et Miya Cech en vedettes raconte l’histoire de deux surfeuses, Samantha et Jade, qui vont devoir « élucider des mystères surnaturels dans leur ville tranquille de Surfside ». A noter que la série est basée sur les ouvrages éponymes de Kim Dwinell (que l’on peut se procurer sur Amazon, ici, et là). Les 10 épisodes de la série sont tous disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+ (service par abonnement à 4,99 euros/mois).



Pour rappel, ce vendredi 19 août est plutôt chargé sur le front des sorties Apple TV+ puisque la série de comédie/thriller Bad Sisters est aussi de sortie dans le service de streaming d’Apple (les 2 premiers épisodes disponibles).