Apple fête les 20 ans de Shazam (racheté par la firme de Cupertino en 2017) avec quelques données, des chiffres… et une playlist. On apprend ainsi que le logiciel de reconnaissance de chansons avait reconnu pas moins d’un milliard de morceaux par mois durant l’année 2021. Désormais, Shazam en est à plus de 70 milliards de morceaux reconnus depuis sa création ! Autre chiffre qui pèse lourd : 225 millions de personnes utilisent Shazam partout dans le monde.

Outre les chiffres bruts, Apple nous livre quelques moments clefs qui ont marché l’histoire du service : ainsi, la première chanson a être « Shazamée » est Jeepster de T. rex en 2002. Sur iOS, le premier morceau reconnu est How Am I Different d’Aimee Mann. TiK ToK de Kesha est le premier morceau a atteindre le million de Shazams et Somebody That I Used to Know de Gotye (feat. Kimbra) est le premier à toucher les 10 millions.

En cette date anniversaire, Apple a même créé une playlist Apple Music qui regroupe les 100 morceaux qui ont suscité le plus de demandes de reconnaissances sur Shazam depuis 2002. On retrouve dans cette liste des morceaux pourtant ultra populaires comme Lean One (Major Lazer), Shape of You (Ed Sheran), Cheap Thrills (SIA) ou bien encore Wake me Up d’Avicii, à croire que les auditeurs ont un peu de mal à se souvenir du nom d’un titre ou d’un artiste (il faut manger du poisson).