Il existe des launchers sur Android qui permettent de modifier l’interface générale du smartphone et plusieurs d’entre eux proposent de copier le design d’iOS. L’un d’entre eux, qui a pour nom Launcher iOS 16 (Lancer iOS 16 en français), cumule plus de 50 millions de téléchargements.

Ce launcher en particulier n’est pas nouveau, il existe depuis trois ans maintenant. Son développeur propose des mises à jour afin de s’adapter à ce qu’Apple propose officiellement sur iPhone et iPad. Le système peut ainsi recréer l’écran d’accueil d’iOS, le Dock, les raccourcis en maintenant son doigt sur les icônes des applications, les icônes qui vibrent au moment de changer l’emplacement, la Bibliothèque d’apps, des widgets façons iOS et plus encore. Il y a également des icônes d’Apple qui remplacent celles des applications de Google, comme Messages, Notes et Appareil photo. Même l’icône de l’App Store est présente, mais le fait d’ouvrir l’application donne évidemment accès au Play Store et non à l’App Store.

Launcher iOS 16 est probablement le plus populaire dans sa catégorie. Mais c’est loin d’être le seul launcher qui propose de copier l’interface d’iOS, des dizaines d’autres assurent proposer une expérience similaire. La plupart d’entre eux ont plus d’un million de téléchargements.

Retrouve-t-on exactement la même expérience que sur iOS ? La réponse est non. Par exemple, Apple propose de nouvelles personnalisations avec l’écran de verrouillage sur iOS 16. Ce n’est pas encore disponible avec le launcher le plus populaire, à voir si ça le sera à l’avenir.