L’information était tombée en début de semaine : Apple planifiait une relocalisation au Vietnam d’une partie de la production de MacBook et d’Apple Watch. L’analyste Ming-Chi Kuo confirme aujourd’hui cette information et va même plus loin : Luxshare ICT disposerait déjà de lignes de productions au Vietnam, et plus incroyable encore, des Apple Watch Series 7 sortiraient même de ces usines depuis un temps certain (dont l’analyste ne précise pas la durée exacte) ! En d’autres termes, Apple aurait dépassé la phase de relocalisation pour passer à l’étape suivante, qui est d’augmenter le volume de produits qui sortent des usines vietnamiennes.

Kuo estime ainsi que les volumes d’Apple Watch Series 8 produits au Vietnam seront supérieurs aux volumes d’Apple Watch Series 7 produits dans le même pays. Luxshare augmenterait ainsi de 70% le nombre d’Apple Watch assemblées au Vietnam. Pour rappel, l’Apple Watch Series 8 tout comme les nouvelles gammes d’iPhone 14 et iPhone 14 Pro pourraient être dévoilées lors d’une keynote organisée le 7 septembre prochain.