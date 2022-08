L’AirPower refait parler de lui avec un prototype présenté en vidéo. Il devait s’agir du produit d’Apple permettant une charge sans fil pour l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods en même temps.

Apple avait annoncé son tapis de charge en septembre 2017, lors de la keynote de l’iPhone X et de l’iPhone 8. Le produit aurait dû arriver en 2018, mais il n’est jamais sorti. Et pour cause : Apple a décidé d’annuler le projet en mars 2019. Cela s’expliquait par des problèmes de développement, notamment avec une surchauffe du produit et des interférences.

Il se trouve qu’Apple n’a peut-être pas dit son dernier mot. En effet, la rumeur court qu’un équivalent au AirPower est actuellement en développement au sein de l’entreprise. Mais les détails à son sujet sont plus que légers.

Pendant ce temps, la chaîne YouTube 91Tech propose une vidéo montrant un prototype du AirPower. Il s’agit d’un modèle avec 22 bobines. Le produit n’est pas en mesure de charger quoi que ce soit, mais il est possible de l’analyser lorsqu’il est connecté à un Mac.

Il y a aussi une vidéo du YouTubeur Luke Miani. Pour le coup, il dispose de plusieurs prototypes, dont un modèle avec 16 bobines et un autre avec 22 bobines. Il a fait un test de charge et ça fonctionne… pendant une seconde. Le YouTubeur dévoile aussi le SquarePower, un prototype qui n’a jamais fait parler de lui et qui se veut plus grand. En taille, cela pourrait être l’équivalent de deux AirPower côte à côte.