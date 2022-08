Apple TV+ met en avant sa série See avec Jason Momoa en offrant la première saison. C’est un moyen de pousser le public à découvrir cette série et ainsi se préparer pour la saison 3 qui commencera le 26 août, à savoir ce vendredi. Cette troisième saison sera la dernière.

Comme Apple TV+ l’indique dans un tweet, la saison 1 de See est offerte pendant une durée limitée. En l’occurrence, vous avez jusqu’au 29 août pour la découvrir. Au-delà, il faudra avoir un abonnement. Le prix est de 4,99€/mois. Apple TV+ est l’un des services de streaming les moins chers à ce jour.

