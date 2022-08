Luca Maestri vient de passer par la case « prise d’intérêts ». Des documents de la SEC nous révèlent en effet que le directeur financier d’Apple (CFO) a vendu pour 16,9 millions de dollars d’actions AAPL et se paye donc en quelque sorte un « bonus de rémunération » sur son dur labeur. C’est en effet le modèle économique mis en place chez Apple par Luca Maestri qui a fait de la firme de Cupertino la société la plus rentable dans le monde, ce qui eu pour effet de booster le cours de l’action. Et puisque vous vous posez forcément la question : non, la vente de Maestri ne peut pas être interprétée comme une « réaction » au contexte actuel puisque cette dernière fait partie d’un plan de trading planifié en 2016.

Dans le détail, Masetri a vendu 96735 actions AAPL, soit près de 50% de son portfolio initial (qui était d’un peu de plus de 200 000 actions AAPL). Un premier groupe d’environ 66000 actions a été vendu au prix de $174,66 dollars l’action et le restant au prix de 175,30 dollars l’action. Luca Maestri dispose encore de 110673 actions AAPL, ce qui représente une capitalisation de 18,9 millions de dollars (à 171,52 dollars l’action). Etant donné les gains vertigineux d’Apple sur ces 20 dernières années, acheter des actions AAPL reste forcément un bon coup, que l’on soit le CFO de la première capitalisation mondiale ou un simple petit porteur.