Le fantastique Warhammer Quest: Silver Tower (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est encore aujourd’hui, deux ans après sa sortie, l’un des tous meilleurs tactical-RPG de l’App Store. Ce bijou signé Perchang va en effet être doté d’un mode multijoueurs dès le 15 septembre prochain, une annonce totalement inattendue dans la mesure où le jeu a été conçu pour le solo à l’origine ! Ce mode multi verra s’opposer deux équipes de 3 combattants dans des arènes dédiées, comme dans un MOBA mais avec des affrontements tactiques et au tour par tour donc. Wow !

Outre l’annonce tonitruante d’un mode multi, la prochaine mise à jour apportera aussi les Skavens (une race de rats combattants) ainsi que 50 nouvelles tenues ( vêtements, des armures, des peintures faciales, etc.). Perchange abreuvait déjà son jeu phare de nombreuses mises à jour et extensions, mais là, on passe un cap dans le suivi, surtout pour un titre « vieux » de deux ans (une éternité pour un jeu mobile). La mise à jour du 15 septembre sera disponibles pour les versions iOS, Android et Steam de Warhammer Quest: Silver Tower.