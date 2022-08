Le retour au bureau dérange des employés chez Apple, à tel point que certains d’entre eux ont lancé une pétition. Ils estiment que la société devrait donner davantage de flexibilité et miser sur le télétravail.

Une pétition contre le retour au bureau imposé par Apple

Au début du mois, Apple a informé les employés de l’Apple Park qu’ils devaient retourner au bureau trois jours par semaine à partir du 5 septembre. Selon le plan actuel, le personnel devra venir au bureau le mardi, le jeudi et un troisième jour de la semaine qui variera selon les équipes.

Ce plan dérange certaines personnes, déjà que l’actuel (deux jours par semaine au bureau) ne plaît pas à tout le monde. Un nombre croissant d’employés chez Apple ne sont pas satisfaits du changement à venir en septembre et demandent plutôt un « travail flexible en fonction du lieu ».

La pétition vient du groupe Apple Together, qui fait le tour d’Apple et recueille des signatures. Depuis quelque temps, le fabricant d’iPhone souhaite vivement que ses employés reprennent le travail en présentiel. Le patron de l’entreprise Tim Cook a défendu l’empressement d’Apple à revenir au bureau pour protéger la « collaboration en personne qui est si essentielle à notre culture ».

Apple Together réplique qu’un « mandat uniforme de la direction générale » ne respecte pas les « nombreuses raisons impérieuses » pour lesquelles certains employés sont « plus heureux et plus productifs » lorsqu’ils travaillent en dehors des arrangements traditionnels. Le groupe demande qu’Apple permette aux employés de décider de leurs modalités de travail avec leur « supérieur immédiat », et qu’ils ne soient pas soumis à des « approbations de haut niveau » et à des « procédures complexes », ni obligés de fournir des informations privées.

La pétition indique qu’Apple « devrait encourager, et non interdire, le travail flexible » où les employés peuvent se sentir à l’aise pour « penser différemment » ensemble.