Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, partage des informations sur la production des dalles pour les différents iPhone 14. Il se trouve que le modèle en retrait est l’iPhone 14 Max.

Entre juin et septembre, l’iPhone 14 Pro Max a représenté la part la plus importante pour la production d’écran. La part fut de 28%. Il y a ensuite eu les iPhone 14 et iPhone 14 Pro avec 26% pour chacun. Le modèle en retrait est l’iPhone 14 Max avec une part de 19%. Les chiffres de production sont similaires, l’iPhone 14 Pro Max ayant une part de 29% et l’iPhone 14 Max ayant une part de 21%.

Selon Ross Young, Apple va augmenter la production de l’écran de l’iPhone 14 Max en septembre, ce qui devrait aider pour les stocks, surtout s’il y a une importante demande de la part du public.

Pour rappel, Apple va annoncer quatre nouveaux smartphones le 7 septembre prochain lors de sa keynote. Il y aura l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Si l’on se base sur les rumeurs et autres fuites, les modèles Pro vont connaitre quelques changements, comme le retrait de l’encoche, la puce A16 plus puissante et un capteur photo principal de 40 mégapixels. À l’inverse, les modèles non-Pro seraient presque identiques aux iPhone 13.