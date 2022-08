A quelques semaines de la keynote de l’iPhone 14 et à quelques encâblures de plus pour la présentation des nouveaux iPad, une rumeur vient donner un gros coup de pied dans le sac à leaks. Si l’on en croit les leakers du jour, l’iPad de 10ème génération aurait un bouton Touch ID ultra fin et positionné sur la tranche, à la façon de l’iPad mini. Les bordures de cet iPad seraient en outre nettement plus fines que le modèle actuel. Plus audacieux encore, le leaker qui s’est confié à Makotakara affirme que la caméra FaceTime sera située sur le côté opposé au bouton Touch ID, et non plus en haut de l’écran (lorsque ce dernier est à la verticale). La raison de cette modification ? La caméra serait ainsi mieux positionnée pour les sessions FaceTime avec Center Stage, la fonction de suivi du sujet fonctionnant mieux lorsque l’écran est à l’horizontale.

Sachant que ce leak est le SEUL à fournir ces informations, et qu’aucun analyste de la place (Ming Chi Kuo, etc.) n’est venu la confirmer, on se gardera bien d’en tirer des conclusions hâtives cependant. L’iPad de 10ème génération serait présenté cette année durant une keynote organisée en octobre, quelques semaines après la présentation des nouveaux iPhone 14.