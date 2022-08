Apple va opérer à un changement dès le 1er octobre : les pièces détachées de ses différents produits comme l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch auront des numéros de série à 18 chiffres. Actuellement, les numéros de série ont 17 chiffres.

Selon MacRumors, Apple a informé les réparateurs agréés dans un mémo que leurs machines et autres équipements devront être mis à niveau afin de prendre en charge les numéros de série à 18 chiffres. Aussi, la nouveauté ne s’appliquera probablement qu’aux futures pièces de réparation, comme celles des nouveaux iPhone, iPad, Apple Watch et Mac.

On notera que le changement interviendra très peu de temps après le lancement des quatre modèles d’iPhone 14 et de l’Apple Watch Series 8, ainsi que ses variantes. Ces appareils devraient normalement être annoncés lors d’une keynote le 7 septembre et disponibles à l’achat le 16.

À noter qu’avant le lancement de l’iPhone 12 en 2020, Apple a informé les réparateurs agréés de son intention de passer à l’utilisation d’un numéro de série aléatoire pour ses produits plutôt que le format précédent, qui permettait depuis des années aux clients et aux réparateurs de déterminer la date et le lieu de fabrication d’un produit. Apple n’a pas mis en œuvre le format aléatoire avant l’iPhone 12 violet en mai 2021.