Après l’Inde, la course au Vietnam est enclenchée dans ce qui ressemble à un effort démesuré et rapide d’échapper aux multiples contraintes contextuelles en Chine (lockdown des usines, coupures de courant, marché intérieur en crise, etc.). Luxshare produirait déjà des Apple Watch Series 7 au Vietnam (et aurait reçu commande pour la prochaine gamme d’Apple Watch Series 8) et l’on vient d’apprendre que Foxconn accentue fortement ses investissements sur la région : le principal assembleur des iPhone annonce avoir investi 300 millions de dollars au Vietnam, un montant qui servira principalement à agrandir une usine de fabrication située dans la province de Bac Giang, au nord du pays.

Foxconn a même déjà passé un accord avec Kinh Bac City pour la réalisation des travaux. Cet arrivage massif et rapide de grands groupes chinois intéresse fortement le gouvernement vietnamien, qui y voit surtout des opportunités en terme d’emplois. Ainsi, l’agrandissement de l’usine de Foxconn aboutira à la création de 30 000 postes à Bac Giang. La « relocalisation » vietnamienne de la supply chain d’Apple n’en est sans doute encore qu’à ses débuts.