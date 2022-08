L’iPhone accroit sa domination sur le territoire américain. Les chiffres de Canalys pour le second trimestre 2022 montrent que la part de marché de l’iPhone a encore augmenté en Amérique du Nord (USA + Canada), passant de 48% sur le Q2 2021 à 52% sur le Q2 2022 (+3%). Dit plus clairement, un smartphone sur deux vendu sur les marchés américain et canadien… est un iPhone ! Apple a ainsi écoulé 18,5 millions d’iPhone sur le marché nord américain, très loin devant les 9 millions d’unités vendues par le concurrent Samsung (26% de Pdm). Apple a donc exactement deux fois la part de marché de Samsung aux US. Qu’il est loin le temps où les deux fabricants étaient au coude à coude !

Encore plus loin, Motorola pointe à la troisième place du classement avec à peine 9% de Pdm et 3,1 millions d’unités vendues, soit le même score que l’an dernier. Google apparait enfin dans le top 5 nord américain, avec 800 000 ventes et une part de marché de 2%. C’est peut-être peu dans l’absolu, mais cela représente tout de même une croissance de 230% sur un an ! Dans l’ensemble, le marché mobile canadien et américain fait plutôt grise mine et enregistre une baisse de 6ù des ventes en volume (35,4 millions d’unités, contre 37,8 millions sur le Q2 2021).