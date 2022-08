C’est un sacré retour dans de sacrés conditions : Flight Control, grand classique du jeu mobile, avait disparu de l’App Store en 2015, mais il est de nouveau disponible sur iOS… d’une manière très peu conventionnelle. Le jeu est en effet caché dans l’app de la compagnie aérienne United Airlines (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ; un easter egg aussi savoureux que bienvenu !

Remember Flight Control? One of the great early iOS games which has since disappeared from the App Store?

What if I said you could play a modern version of it, updated for newer devices and OSes?

And what if I said it was buried—of all places—in the United Airlines app? pic.twitter.com/jAFww9szmq

— Connor Graham (@connor_g) August 22, 2022