La mise à jour iOS 16.1 permettra aux utilisateurs de supprimer l’application Cartes (Wallet en anglais), comme c’est déjà le cas avec d’autres applications d’Apple.

La révélation a été faite avec un bout de code que l’on retrouve dans la première bêta d’iPadOS 16.1, proposée hier par Apple. Quatre lignes présentent des messages qui seront affichés aux utilisateurs, dont « Pour continuer, vous devez télécharger Cartes depuis l’App Store ».

Il est déjà possible de supprimer plusieurs applications d’Apple depuis son iPhone. Le processus est identique à celui des applications tierces, à savoir maintenir son doigt sur l’icône et choisir la suppression. En l’état, il est possible de retirer l’application Cartes de l’écran d’accueil, mais pas de supprimer l’application. Ce sera possible avec iOS 16.1.

La bêta d’iPadOS 16.1 sur iPad et la septième bêta d’iOS 16 sur iPhone ne permettent pas encore de supprimer l’application Cartes. Mais Apple prépare déjà le terrain comme nous pouvons le voir avec les lignes de code.

La raison pour laquelle Apple choisit de permettre aux utilisateurs de supprimer l’application Cartes n’est pas donnée, mais la société fait face à un recours collectif l’accusant d’avoir violé la loi antitrust en faisant d’Apple Pay le seul portefeuille mobile disponible pour les paiements de type « tap-to-pay » sur iPhone.