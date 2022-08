Apple a mis en ligne la bande-annonce de Gutsy, une nouvelle série documentaire qui a pour vocation de mettre en avant des femmes courageuses. Le programme a été annoncé pour la première fois le mois dernier.

Gutsy s’appuiera sur The Book of Gutsy Women, un livre rédigé par Hillary Clinton et sa fille Chelsea. Elles seront toutes les deux présentes alors qu’elles s’embarquent dans un voyage qui pousse à la réflexion pour parler avec des femmes artistes, militantes, leaders communautaires et héroïnes de tous les jours qui montrent ce que cela signifie vraiment d’avoir du cran. Le programme montre Hillary et Chelsea comme vous ne les avez jamais vues auparavant, révélant leur lien spécial mère-fille et la façon unique et multigénérationnelle dont elles abordent les questions importantes et d’actualité mises en lumière dans chaque épisode.

Plusieurs célébrités féminines seront présentes dans la série documentaire, dont Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, docteur Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer, Goldie Hawn, Kate Hudson et bien d’autres.

Apple TV+ annonce que Gutsy fera ses débuts le 9 septembre prochain. Il y aura huit parties au total. Le service de streaming ne précise pas si tous les épisodes seront disponibles d’un coup le 9 septembre ou s’il y aura un nouvel épisode chaque vendredi.