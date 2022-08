Tim Cook, Jony Ive et Laurene Powell Jobs vont tous les trois participer le mois prochain à la conférence Code 2022 de Vox Media qui aura lieu à Los Angeles. Le rendez-vous aura lieu du 6 au 8 septembre.

Il est pour l’instant incertain quand le patron d’Apple, l’ex-designer principal d’Apple et la présidente d’Emerson Collective (et veuve de Steve Jobs) prendront la parole. On notera au passage qu’Apple doit organiser une keynote le 7 septembre pour notamment annoncer ses iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8. Tim Cook pourrait donc intervenir le 6 ou le 8. Mais dans le même temps, la keynote sera uniquement en ligne avec des vidéos déjà enregistrées. Le patron d’Apple pourrait donc être en mesure d’intervenir à la Code 2022 le 7 septembre si c’est vraiment nécessaire.

La journaliste Kara Swisher s’occupera des interviews. Elle « passera sur le grill les plus grands noms de l’industrie sur des sujets aussi variés que les cryptomonnaies ou le changement climatique », indique le site de la conférence.

D’autres personnes seront présentes, dont Sundar Pichai (patron de Google/Alphabet), Andy Jassy (patron d’Amazon), Evan Spiegel (patron de Snap), Mark Cuban (homme d’affaires), Gavin Newsom (gouverneur de Californie), Pete Buttigieg (secrétaire aux Transports des États-Unis) et Nilay Patel (rédacteur en chef de The Verge).

Les interventions de Tim Cook, Jony Ive et Laurene Powell Jobs à la Code 2022 pourront être suivi en direct et seront disponibles en replay sous forme de vidéos une fois l’événement terminé.