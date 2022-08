Apple officialise sa prochaine keynote qui aura lieu le 7 septembre pour notamment présenter l’iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8. Comme d’habitude, le rendez-vous aura lieu à 19 heures (heure française).

Cette keynote d’Apple du 7 septembre sera en présentiel à l’Apple Park et non exclusivement en ligne contrairement aux précédentes conférences du groupe. L’aspect exclusivement en ligne avait été mis en place suite au Covid-19 et aux différentes restrictions. Apple revient maintenant à l’événement physique, en plus d’une diffusion en ligne.

On notera au passage qu’Apple est nettement en avance cette fois-ci. En général, le groupe envoie les invitations une semaine avant ses keynotes. On aurait pu s’attendre à l’envoi le 31 août donc. Mais pour une raison que l’on ne connait pas, la société a décidé de le faire une semaine plus tôt.

La principale annonce de la keynote du 7 septembre sera l’iPhone 14. Apple compte lancer quatre modèles cette année : iPhone 14 (6,1 pouces), iPhone 14 Max (6,7 pouces), iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces). Comme nous pouvons le voir, il n’y a plus de modèle mini.

Les changements vont surtout se voir du côté des modèles Pro. En effet, ils devraient perdre l’encoche pour avoir un trou et un pilule en haut de l’écran. Il faut aussi s’attendre à un capteur photo principal de 48 mégapixels, la puce A16 plus puissante et d’autres améliorations. A l’inverse, les iPhone 14 non-Pro devraient être plus que similaires aux iPhone 13, au point d’avoir le même processeur !