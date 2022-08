Après déjà une première salve de critiques salées sur le programme Apple de réparation à domicile des iPhone, iFixit a de nouveau montré les crocs pour le programme similaire ciblant cette fois MacBook Air, et MacBook Pro M1. Sur la page de blog d’iFixit, un certain Sam Goldheart n’y va pas avec le dos de la cuillère et accuse Apple de vouloir carrément décourager les utilisateurs qui seraient tentés par le programme de réparation à domicile. Ainsi, un simple changement de batterie nécessiterait de changer aussi de top case (la coque) du MacBook :« Cela coûte plus de 500 balles […] Cela représente environ 30 à 50 % du coût d’un tout nouveau MacBook » enrage Sam Goldheart.

iFixit tacle aussi le guide de reparation, qui compte 162 pages au total, et Apple en « impose » la lecture complète pour la moindre réparation. Enfin, et comme si cela ne suffisait, l’utilisateur doit aussi louer la fameuse mallette de réparation ultra lourde, un surcoût obligatoire de 50 euros difficile à justifier. Les points notés par iFixit ne sont pas nouveaux et ont déjà été largement débattus, si bien que l’on est en droit de se demander si iFixit ne roule pas un peu ici pour sa propre paroisse (le site vend des kits de réparation adaptés aux appareils Apple).