Le marché de la smartwatch fait mieux que résister à la crise actuelle : si l’on en croit en effet Counterpoint, les ventes sur ce secteur ont progressé de 13% sur le Q2 2022, poussées par la croissance explosive du marché indien (+300% !). Les fabricants indiens Fire-Boltt et Noise rentrent d’ailleurs dans le top 8 des plus gros fabricants mondiaux de smartwatchs, tandis que l’Inde est désormais le second marché de la smartwatch, derrière les Etats-Unis mais surtout devant la Chine.

L’autre constat implacable, c’est la large domination de l’Apple Watch, dont la part de marché reste aux alentours des 30% (petite baisse tout de même sur le Q2). La Pdm de l’Apple Watch sur le Q2 2022 est plus de trois fois celle des montres de Samsung, ce qui ne change guère du Q2 2021 hormis le fait que Samsung a remplacé Huawei dans le rôle de lointain poursuivant. Pour rappel, l’Apple Watch Series 8 sera dévoilée lors de la keynote du 7 septembre qu’Apple vient tout de juste d’officialiser.