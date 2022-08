Les ventes pour les montres connectées au deuxième trimestre de 2022 ont été en hausse de 13% par rapport à la même période un an plus tôt, avec Apple qui reste à la première place selon le cabinet Counterpoint Research. En revanche, les ventes de l’Apple Watch Series 7 ont pris un coup.

Apple a été le premier vendeur de montres connectées avec une part de 29,3%. Il est très loin devant les autres comme Samsung et Huawei. La société a toutefois perdu un peu du terrain puisque sa part de marché était de 30,6% un an plus tôt. Cela s’explique notamment par une activité plus importante chez la concurrence.

Les ventes d’Apple Watch ont augmenté de 8% entre le deuxième trimestre de 2021 et celui de 2022. Par contre, les ventes d’Apple Watch Series 7 ont baissé, et ce de manière plus importante que les précédents trimestres. Cela s’explique en partie par l’arrivée prochaine de l’Apple Watch Series 8 (l’annonce aura lieu le 7 septembre lors de la keynote).

Samsung a été le deuxième vendeur de montres connectées, avec une part de 9,2%. Il était troisième l’année dernière avec une part de 7,4%. Ses ventes ont augmenté de 40% d’une année sur l’autre. La troisième place est maintenant occupée par Huawei, qui est passé de 9% à 6,8%. On retrouve ensuite Fire-Boltt (6,3%), Noise (5,9%), Xiaomi (4,3%), Garmin (4,3%), Amazfit (4,1%) et le reste.

L’Amérique du Nord reste le plus grand marché pour les montres connectées, mais l’Inde a connu une croissance plus qu’importante, au point de dépasser la Chine et obtenir la deuxième place. Cela est notamment dû à un afflux de modèles extrêmement bon marché avec des fonctionnalités basiques.