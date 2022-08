Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement la bêta 6 (build 22A5331f) de macOS Ventura. Elle était attendue puisque la précédente a vu le jour le 8 août dernier. Elle est pour l’instant entre les mains des développeurs, la bêta publique équivalente ne va pas tarder (ce soir ou demain normalement).

Apple ne dit pas quels sont les changements disponibles avec cette version par rapport à celle qui a vu le jour il y a 17 jours. On peut se douter qu’il y a plusieurs corrections de bugs et autres améliorations générales. Peut-être que le bug avec TestFlight, qui permet de tester des bêtas d’applications, est maintenant corrigé. À voir aussi si de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées ou non.

Au fait, pourquoi un tel délai entre les deux bêtas ? Apple ne le dit pas publiquement. Pour rappel, nous sommes déjà à la bêta 7 pour ce qui est d’iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16. Ces systèmes d’exploitation ont le droit à une nouvelle bêta par semaine depuis peu. Mais macOS Ventura n’est pas encore à ce stade. Il faut dire que la version finale devrait normalement arriver en octobre, là où iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16 doivent arriver en septembre.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, ouvrez Réglages Système puis rendez-vous dans la section Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 6 de macOS Ventura.