Cheyote, l’outil de jailbreak pour iOS 15 de la team Odyssey, sera gratuit, il ne sera pas nécessaire de payer pour en profiter, a assuré CoolStar, le principal développeur du projet. Cela fait suite à un précédent commentaire de sa part.

Dans un premier commentaire posté sur Discord, CoolStar avait indiqué que Cheyote sera « probablement » gratuit. Le mot « probablement » a rapidement fait réagir les membres de la communauté du jailbreak, sachant que tous les outils sortis à ce jour ont été gratuits. Et comme on peut s’en douter, beaucoup de personnes n’ont pas vraiment aimé le principe de payer.

« Je ne sais pas si les gens seraient intéressés par des versions payantes du jailbreak (des tweaks payants existent depuis des années), mais je me demande si les gens préfèrent payer plutôt que d’avoir plus de délais », a poursuivi le développeur.

Plus tard sur Twitter, il a indiqué que le jailbreak est techniquement prêt et que les tweaks fonctionnent. Mais il existe un nombre important de bugs qu’il faut corriger avant de proposer l’outil au public. De fait, Cheyote n’est pas sa priorité, il préfère se focaliser sur d’autres projets. Par exemple, il a révélé ne pas avoir touché au code du jailbreak depuis un mois. Le développeur préfère passer du temps sur ChromeOS, le système d’exploitation de Google.

Just realized it’s been a month since I touched the jailbreak’s code

Damn ok

(Since yeah I actually haven’t touched it since I demoed a tweak running on it) https://t.co/nraj6RdESP

