L’équipe Odyssey a partagé les images de Cheyote, un nouvel outil qui permettra d’avoir le jailbreak pour les iPhone et iPad sous iOS 15. Les membres d’Odyssey ne sont pas des amateurs sachant qu’ils ont déjà sorti des outils de jailbreak dans le passé (comme Taurine).

L’un des développeurs de Cheyote a partagé quelques captures d’écran sur Reddit, ainsi que quelques détails. On apprend notamment que le développement a bien avancé grâce à divers progrès et que la sortie devrait avoir lieu « dans un futur proche ». Il n’y a cependant pas une date de sortie précise.

Malheureusement, l’outil ne gérera pas toutes les versions d’iOS 15. En effet, il pourra jailbreaker les iPhone et iPad d’iOS 15 jusqu’à iOS 15.1.1. Cette version a vu le jour en novembre 2021. Nous sommes actuellement à iOS 15.5 et il y aura même iOS 15.6 en version finale dans quelques jours.

Faut-il tirer un trait sur le support de versions plus récentes ? Non, l’équipe Odyssey cherche un moyen de prendre en charge les versions jusqu’à iOS 15.4.1. Mais cela demande du travail supplémentaire parce qu’Apple a opéré à des changements et cela complexifie un peu plus le processus de jailbreak.

Cheyote sera en tout cas le premier outil de jailbreak à supporter les iPhone 13 et l’iPad mini 6, ce qui une bonne nouvelle pour ceux qui ont ces modèles et attendent de pouvoir retirer les restrictions d’iOS afin d’avoir des tweaks, installer des applications sans passer par l’App Store et plus encore.