Apple vient de proposer au téléchargement iOS 15.1.1 (build 19B81) qui concerne les iPhone 12 et iPhone 13. Les autres iPhone et iPad n’y ont pas le droit, ils restent sur iOS 15.1 et iPadOS 15.1. Cette version a vu le jour le 25 octobre dernier.

iOS 15.1.1 corrige un bug pour les appels

Selon Apple, iOS 15.1.1 améliore les performances lors de de l’interruption des appels sur les iPhone 12 et 13. Il n’y a pas plus d’informations sur le sujet. On peut donc imaginer qu’il n’y a pas d’autres corrections de bugs.

iOS 15.1.1 est disponible dès maintenant en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La mise à jour concerne les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, ainsi que les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Le poids de la version peut varier selon votre appareil, mais il semblerait que ce soit entre 350 et 400 Mo. « Assez conséquent » quand on voit qu’il corrige visiblement un seul bug.

La prochaine mise à jour sera iOS 15.2, qui concernera pour le coup tous les appareils éligibles à iOS 15. Elle est actuellement en bêta auprès des développeurs et testeurs publics. Apple ne dit pas encore quand elle sera disponible au téléchargement. On peut se douter que ce sera une question de semaines.