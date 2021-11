iOS 15.2 bêta 3 : la liste des nouveautés

Apple a proposé aujourd’hui la troisième bêta d’iOS 15.2 et d’iPadOS 15.2. Il y a quelques nouveautés au programme de cette version, c’est l’occasion de les découvrir une par une.

Les nouveautés de la bêta 3 d’iOS 15.2

— Il y a encore du nouveau au niveau du mode macro pour l’appareil photo sur les iPhone 13 Pro et Pro Max. La première bêta avait été l’occasion d’avoir un bouton « Macro auto » au niveau des réglages. La deuxième bêta fut l’occasion d’avoir une icône pour rapidement activer ou désactiver le mode, directement au niveau de l’appareil photo. Et maintenant, Apple propose le bouton « Contrôle macro » dans les réglages. « Montre le contrôle de l’appareil photo pour passer automatiquement à l’objectif ultra grand-angle afin de prendre des photos et des vidéos macro », indique la description.

— Au niveau de la recherche Spotlight, une mention « Apple Arcade » apparait à droite si vous recherchez un jeu qui est disponible sur Apple Arcade.

— Il devient possible de renommer ou d’effacer des tags en masse au niveau de l’application Rappels.

— Dans les sections Données cellulaires et Wi-Fi, l’option « Relais privé iCloud » change de nom pour devenir « Limiter le suivi de l’adresse IP ». La fonction en elle-même ne change pas, la seule différence est le nouveau nom.

Apple ne dit toujours pas quand la version finale d’iOS 15.2 sera disponible au téléchargement pour tout le monde.