Quelques heures après les développeurs, Apple propose la troisième bêta publique d’iOS 15.2 pour iPhone et d’iPadOS 15.2 pour iPad. Elle intègre exactement les mêmes nouveautés.

Il y a justement quelques nouveautés avec la bêta 3 d’iOS 15.2. Apple propose notamment un bouton « Contrôle Macro » au niveau de l’application Réglages. Cela a un lien direct avec l’appareil photo des iPhone 13 Pro et Pro Max. Apple en a également profité pour ajouter une mention Apple Arcade lorsque les utilisateurs recherchent un jeu via Spotlight et que le titre est disponible sur le service. D’autre part, il est possible de renommer/effacer des tags en masse sur l’application Rappels et Apple a changé le nom d’un réglage en lien avec la fonction Relais privé. La liste des nouveautés est à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour tester les bêtas publiques, rendez-vous dès maintenant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la troisième bêta publique d’iOS 15.2. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre le programme, rendez-vous sur beta.apple.com et connectez-vous avec votre identifiant Apple. Vous serez invité à télécharger un profil pour que votre appareil bascule sur le canal des bêtas publiques. Installez-le, redémarrez votre iPhone ou iPad puis rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

En complément, Apple propose la troisième bêta publique de macOS 12.1. Elle aussi arrive quelques heures après la version équivalent pour les développeurs. Si votre Mac est configuré pour les bêtas publiques, ouvrez Préférences Système puis cliquez sur Mise à jour de logiciels.