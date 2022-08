Le chinois Wingtech semble être rentré dans les petits papiers d’Apple. En un temps record, ce fournisseur est ainsi passé de la production de composants isolés à la fabrication en série de Mac Mini. Plus récemment encore, Wingtech aurait démarré la production de MacBook dans son usine de Kunming. Une source de la supply chain aurait ainsi déclaré au site Nikkei Asia que « Wingtech est l’un des rares fournisseurs technologiques chinois dont Apple a fait l’éloge pour sa progression technologique rapide. C’est en effet un acteur émergent que nous ne devons pas ignorer. » Pour rappel, à la mi juin, DigiTimes affirmait déjà que Wingtech était pressenti pour la production de MacBook Air M2.

Il y a de bonnes raisons à la progression rapide de Wingtech dans la chaine d’appro du MacBook : en effet, la firme chinoise fabrique déjà des ordinateurs pour de grandes sociétés de la tech, comme Samsung, Lenovo ou bien encore Asustek Computer. Pour autant, l’expérience dans le secteur du laptop n’est pas un prérequis qui assure une place de choix : depuis des dizaines d’années, Compal Computer et Wistron ont pour donneur d’ordre HP, Dell ou Lenovo par exemple, et pourtant ces derniers n’ont pas réussi à rejoindre la supply chain du Mac, réputée pour être l’une des plus exigeantes du secteur.