CoolStar a communiqué une date de sortie approximative pour Cheyote, l’outil de jailbreak pour iOS 15 : ce sera dans quatre semaines au minimum. Le développeur, agacé, a réagi suite aux nombreux utilisateurs qui le harcelaient pour obtenir une date.

L’un des principaux obstacles n’est autre que l’injection de tweaks, en plus des bugs supplémentaires qui doivent encore être corrigés, comme l’a indiqué CoolStar. La grande majorité des tweaks de jailbreak disponibles n’utilisent toujours que les API de Substitute. Mais le développeur va faire le nécessaire avec le module libhooker pour proposer le support des tweaks sur iOS 15 sans briser la signature de code et la moitié du système d’exploitation au passage.

Cheyote is not coming for at least 4 weeks, if not more.

There, you ETA beggars can stop already. Just update to iOS 16 if you're that impatient honestly.

— CoolStar (@CStar_OW) August 26, 2022